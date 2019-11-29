Giresun Valiliğinden Şaban Vatan açıklaması

Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018 yılında evinin önünde yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, kızının ölüm olayının tek şahidi olan Mürsel Küçükal'a 50 metreden fazla yaklaşmama kararını ihlal ettiği için hakkında tutanak tutuldu.

Giresun Valiliğinden, Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan hakkında yapılan açıklama şöyle:

"29/11/2019 günü saat 16.13 sıralarında Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü sabit hattını arayan müteveffa Rabia Naz Vatan'ın vefatı ile ilgili olayda tanık olan ve 13/11/2019 günü Şaban Vatan tarafından şantaj, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, adil yargılamayı etkileme fiillerine muhatap olan Mürsel Küçükal, Şaban Vatan'ın evine yaklaşmaması ile ilgili koruma kararı olmasına rağmen kendisinin ikametinin önünden araç ile geçtiğini ve tatbikat yaptığını beyan etmesi üzerine, 84-75 ve 84-90 kod nolu ekiplerimiz Mürsel Küçükal'ın evine intikal etmiştir. Eve intikal esnasında Şaban Vatan isimli şahsın 28 RB 902 plaka sayılı araç ile birlikte bahse konu yerden seyir halinde geçip uzaklaştığı görülmüştür. İkamet önünde Mürsel Küçükal ve yanında bulunan Ramazan Küçükal ile görüşülmüş, şahıslar görevli ekiplerimize 'Şaban Vatan isimli şahsın gün içerisinde ikametlerinin önünden seyir halinde geçtiğini ve yine ikametine 50 metreden fazla yaklaşmama kararı bulunan Şaban Vatan'ın ikametlerinin etrafında bulunduğuna dair resim çektiklerini, bu resimleri kendi rızaları ile ekiplerimize verebilecekleri' hususunda beyanda bulunmuşlardır. Şaban Vatan isimli şahsın mağdur Mürsel Küçükal'ın ikametine 50 metre yaklaşmama kararını ihlal ettiğine dair tutulan tutanak günün nöbetçi Cumhuriyet Savcısını da bilgilendirmek suretiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gereği için gönderilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına saygıyla sunulur"

(İHA)