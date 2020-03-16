Giresun Valiliğinden "umre" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Valiliğinden 'umre' açıklaması - Son Dakika

Giresun Valiliğinden "umre" açıklaması

6 saat önce

Giresun Valiliği, umreden dönen bazı vatandaşların, karantina uygulanmadan evlerine gönderildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Giresun Valiliğinden

Giresun Valiliği, umreden dönen bazı vatandaşların, karantina uygulanmadan evlerine gönderildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Giresun'da umreden dönenlere karantina yok" benzeri başlıklarla basında yer alan haberlerdeki iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Umreden dönen bazı vatandaşların, karantina uygulanmadan evlerine gönderildiğiyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karantina kararının alındığı tarihten sonra ilimize gelen umre ziyaretçisi bulunmamakta olup, karantina kararı alınmadan önce umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız havalimanı ve ilçelerde sağlık taramalarından geçirilmiştir. İlk kontrol ve tetkikleri yapıldıktan sonra evlerine gönderilen, aralarında din görevlilerinin de bulunduğu umreciler için 14 günlük izole kuralı başlatılmış, 14 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmayacak ve misafir kabul etmeyeceklerdir. Bu konuda vatandaşlarımıza Sağlık İl Müdürlüğü tarafından gerekli bilgilendirme yapılmıştır."

Giresun Valiliği, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:46 Kaynak: AA
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