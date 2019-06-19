Son Dakika Haberleri: Giresun Valiliğinden yağış uyarısı
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Giresun Valiliğinden yağış uyarısı

1 saat önce

Giresun Valiliği, bugün bölgede beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Giresun Valiliğinden yağış uyarısı, System.String[]
Giresun Valiliği, bugün bölgede beklenen kuvvetli yağışa karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden Giresun ve çevresinde iç kesimler için 12.00 ile 22.00 saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiği bilgisinin paylaşıldığı belirtildi.
Gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, "Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:21 Kaynak: AA
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