Giresun Valiliğinin koronavirüsle mücadele önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Valiliğinin koronavirüsle mücadele önlemleri - Son Dakika

Giresun Valiliğinin koronavirüsle mücadele önlemleri

6 saat önce

Giresun Valiliğince, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama veya yasaklama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri sayıda kamu görevlisi, ekip ve aracın görevlendirildiği bildirildi.

Giresun Valiliğinin koronavirüsle mücadele önlemleri, System.String[]

Giresun Valiliğince, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama veya yasaklama getirilen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri sayıda kamu görevlisi, ekip ve aracın görevlendirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için koyduğu sokağa çıkma yasağından sonra söz konusu vatandaşların mağdur olmaması için bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ve "Vefa İletişim Merkezi"nin Giresun ve ilçelerinde de oluşturulduğu, 22 Mart Pazar itibarıyla çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç duyulması halinde öncelikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ilk etapta gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edilen açıklamada, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama-yasaklama getirilenlerin 112, 155, 156 numaralı telefonlar üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecekleri aktarıldı.

Çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri sayıda kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirildiği aktarılan açıklamada, "Belediye sınırları içinde emniyet ve zabıta, köylerde ise jandarma ekipleri ve muhtarlar aracılığıyla bu ihtiyaçların dağıtımı yapılırken hijyen kurallarına da azami dikkat gösterilmektedir." ifadesine yer verildi.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:58 Kaynak: AA

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