Giresun Valisi basın mensupları ile bir araya geldi - Son Dakika
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Giresun Valisi basın mensupları ile bir araya geldi

6 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Giresun'da çalışan basın mensupları ile bir araya geldi.

Giresun Valisi basın mensupları ile bir araya geldi, System.String[]

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla Giresun'da çalışan basın mensupları ile bir araya geldi.


Gazetecilerin içerisinde bulunduğu durumu bildiklerini belirten Vali Sarıfakıoğulları, "İçinde bulunduğunuz sıkıntıları maalesef görüyorum, ona çare aramak için de beraber çalışacağız. Yerel basın ne kadar güçlü olursa, vatandaşın sesinin de o kadar gür olacağını düşünüyorum" dedi.


Yeni yıl ile birlikte Giresun'a yeni yatırımlar ve altyapı çalışmalarının olacağını ifade eden Sarıfakıoğulları, "2019 yılında yaklaşık 52 milyon liralık KÖYDES altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik. Yine 24 milyon lirayı aşkın İl Özel İdaresi çerçevesinde altyapı çalışması yaptık. 2019 yılı altyapı çalışmaları anlamında verimli geçti. İnşallah 2020 yılı da daha verimli geçecek" şeklinde konuştu.


Programda, Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram da, gazetecilerin sorunlarına değinerek yaptığı konuşmada, "Gazetecilik evrensel normlar ışığında basın meslek ilkeleri doğrultusunda yapıldığı zaman anlam taşımaktadır. Bunun için basın özgürlüğü hepimizin hedefidir. Basın özgürlüğü derken kişilik haklarına saygı gazetecinin an ilkesi olmalıdır" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:48 Kaynak: İHA
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