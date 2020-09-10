Giresun Valisi Enver Ünlü Açıklaması - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, koronavirüs hastası olduğu halde evinde bulunamayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişilerin, KYK yurtlarında karantinaya alınacağını bildirdi.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu kişilerin karantina sürelerini KYK yurtlarında tamamlanmasının sağlanacağını belirtti.

Vali Ünlü, yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan tüm masrafların da bu kişilerden tahsil edileceğini aktardı.