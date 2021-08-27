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Giresun Valisi Enver Ünlü'den aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü'den aşı çağrısı Açıklaması

27.08.2021 11:04
Giresun Valisi Enver Ünlü'den aşı çağrısı Açıklaması, System.String[]

Giresun Valisi Enver Ünlü, Kovid-19 salgını nedeniyle tam kapanma gibi tedbirlerle karşılaşılmaması için aşı yaptırılması çağrısında bulundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Kovid-19 salgını nedeniyle tam kapanma gibi tedbirlerle karşılaşılmaması için aşı yaptırılması çağrısında bulundu.

Ünlü, Valilik Konferans Salonu'nda mahalle ve köy muhtarlarıyla düzenlenen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle uzun süredir bir araya gelip bu tür toplantılar yapamadıklarını belirtti.

Fındık sezonunun içerisinde olunduğunu anımsatan Ünlü, okulların da kısa süre sonra açılacağını aktardı.

Ünlü, Kovid-19 ile mücadelede aşılamanın önemini vurgulayarak, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Salgınla mücadelede aşıyla önemli bir mesafe aldıklarının altını çizen Ünlü, şunları kaydetti:

"Biz yaklaşık 20 gündür maviyiz. Bu birinci doz aşının yüzde 75'in üzerine çıktığı anlamına geliyor ama bu yetmez, ikinci doz aşılamayı da yüzde 75'lerin üzerine çıkartarak bu maviyi korumak istiyoruz. Yoğun bakımdaki doluluk oranımız yönetilebilir ve sürdürülebilir seviyede. Burada aşılama oranının yüksek olmasının buna çok büyük katkısı var. Bu konuda ben değerli muhtarlarımıza ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rehavete kapılmamak gerekiyor. Bundan sonra artık tam kapanma gibi okulların, iş yerlerinin kapanması gibi bir tedbirle karşı karşıya kalmak istemiyorsak, bunun çözümü çok basit, aşı."

Aşı olmayanların Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedebildiğine dikkati çeken Ünlü, "Aşı olmayanlar yoğun bakımlarda entübe ediliyor. Şu anda hastanelerde yatanların yüzde 90'ın üzerindeki oranını aşısız veya aşısı eksik olanlar oluşturuyor. Ölüm oranları da bu seviyelerde bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da aşı yaptırmayı tavsiye ediyor. Bizler kimseyi zorlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Enver Ünlü, okullarda yüz yüze eğitime başlanmasının gerekliliğini vurgulayarak, "Devletimiz, hayatın normalleşebilmesi için çalışıyor. Okulların açılması da hayatın normalleşmesi için çok önemli. Bunun için de salgınla mücadeleyi sekteye uğratmamalıyız." diye konuştu.

Normalleşmenin her şeyin serbest olduğu şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Ünlü, şöyle devam etti:

"Salgınla mücadelede başarılı olmamız için cenazeler, taziyeler, düğünler konusunda da çok dikkatli olmalıyız. Aile fertlerimiz ve yakın akrabalarımızın dışındaki düğünlere katılmayalım. Sadece düğünlerle sınırlı kalmayalım, toplu etkinlikler konusunda çok hassas ve titiz davranalım. Bunlar salgının yayılmasını önlemede çok önemli tedbirler."

Vali Ünlü, son günlerde ülkede yaşanan yangın ve sel felaketlerinden etkilenenler için düzenlenen yardım kampanyalarına Giresun halkının aşırı duyarlılık göstererek azami desteği vereceğine inancını dile getirerek, "Dün, onlar bizim yanımızdaydı bugün sıra bizde. Aynı şekilde, hatta daha fazlasıyla bugün de bizim onların yanında olduğumuzu gösterme zamanı. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için bu tür yardım kampanyalarına maddi veya ayni her türlü desteği verelim." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, ilgili kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

COVIRAN Bereket, Jandarma, Giresun, Fındık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Valisi Enver Ünlü'den aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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