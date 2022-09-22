Giresun Valisi Ünlü, selden tahrip olan yollardaki çalışmaları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun Valisi Ünlü, selden tahrip olan yollardaki çalışmaları inceledi

22.09.2022 10:52
Giresun Valisi Ünlü, selden tahrip olan yollardaki çalışmaları inceledi

Giresun Valisi Enver Ünlü, kentte 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinde hasar oluşan Espiye-Ericek köy grup yollarındaki çalışmaları inceledi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, kentte 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinde hasar oluşan Espiye- Ericek köy grup yollarındaki çalışmaları inceledi.

Vali Ünlü, İlçe Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve diğer ilgililerden oluşan heyet ile sel sonrası yollardaki bakım, onarım, tahkimat duvarı ve menfez yapım çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Espiye Özel İdare Salonu'nda, Vali Ünlü, Kaymakam Tengir, Başkan Karadere, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve Giresun Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Karaca'nın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ünlü, burada yaptığı konuşmada, afetin yaralarının sarılması için acil ve öncelikli konularda başlatılan çalışmalarda önemli mesafeler katettiklerini söyledi.

Afetin izlerinin tamamen silinmesi için yapılan çalışmaların devam ettiğini belirten Ünlü, "Çok şükür bu ağustos ayındaki şiddetli yağışlardan ilimiz genelinde bir sıkıntı yaşanmadı. Buradaki kuruluşlarımızın aldığı tedbirler ve gösterdikleri hassasiyet bu konuda etkili oldu. Bu hususta ben yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Ünlü, kış mevsimi gelmeden almaları gereken tedbirlerin de olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hep beraber bugün ve ilerleyen günlerde birlikte sahaya çıkacağız, sürekli sahalarda olacağız ve eksiklerimizi göreceğiz. Bu alanda görmemiz gereken yolları yerinde göreceğiz, kış gelmeden ana arterleri, ana yolları ve işlerin büyük bölümünü bitiririz diye ümit ediyoruz. Önümüzdeki yıla herhalde daha çok ince işler ve ufak tefek çalışmaları yapacağız diye düşünüyoruz."

YORUMLAR
500
Giresun'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi Giresun'da sahte içki ve kaçak sigara ele geçirildi Espiye ve Güce'deki yaylalarda patates hasadı başladı Espiye ve Güce'deki yaylalarda patates hasadı başladı
Kaynak: AA

Enver Ünlü, Giresun, Ericek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Valisi Ünlü, selden tahrip olan yollardaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:55 Lozan'ın dengesi mi bozuluyor? Cihat Yaycı: Türkiye'yi çatışmaya çekmek istiyorlar, çok dikkatli olunmalı
10:48 Dolar, rekor üstüne rekor kırıyor!
10:38 Falezlere çıkan genç intihar girişiminde bulundu! Ablasının 1.5 saatlik çabası faciayı önledi
10:40 İngiliz gazetesinden ilginç iddia: 6'lı masadaki iki lider gizlice görüşüyor
10:36 Kırmızı et ve süt fiyatlarında beklenen zam kapıda!
10:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de boğularak ölen bebeklerin fotoğrafını gösterdi! Kiryakos Miçotakis çok rahatsız oldu
10:23 Esra Erol'da programına boşanmak için çıkan Cemile Hanım, tepkileriyle sosyal medyada gündem oldu!
10:19 Mahsa Amini'nin ölmesiyle İran'da başlayan protestolar büyüyor: Hükümet Instagram ve WhatsApp'a erişimi engelledi
10:06 Yağmur İstanbul'u esir aldı! İşte yurt geneli hava durumu raporu
10:08 Sedat Peker'den "Tweetleri cahilliğimden attım" diyen basın danışmanı Emre Olur hakkında ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 11:07:55. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Valisi Ünlü, selden tahrip olan yollardaki çalışmaları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement