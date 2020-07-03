Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar'a ziyarette bulundu - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar'a ziyarette bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar'a ziyarette bulunarak Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar'a ziyarette bulunarak Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

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Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve daire amirleriyle birlikte Şebinkarahisar'ı ziyaret etti. Vali Ünlü ilk olarak yapımı devam eden Eğribel Tünelinde incelemelerde bulundu ve tünel hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca en kısa zamanda yolun açılacağı müjdesini verdi.


Vali Ünlü, daha sonra Tamzara Mahallesindeki ekolojik pazarın açılışını yaparak pazardaki vatandaşlarla yakından ilgilendi ve satışa sunulan ürünler hakkında bilgi aldı. Vali Ünlü özellikle meyveden yapılan sirke ve ürünlerle yakından ilgilendi. Daha sonra ilçe merkezindeki organik pazarı ziyaret etti.


Vali Ünlü ilçenin sorunlarını görüşmek üzere yetkililer ile toplantı gerçekleştirdi. Vali Ünlü ilçeden ayrılırken sık sık ziyaretlerde bulunacağını ve ilçenin sorunlarını yakından takip edeceğini belirtti. - GİRESUN

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar'a ziyarette bulundu - Son Dakika

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