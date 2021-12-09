Giresun Valisi Enver Ünlü, selden tahrip olan yollarda incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen Batlama ve Aksu Vadisi bağlantılı grup yollarında yapılan çalışmaları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ünlü, Karayolları tarafından yapımı devam Giresun- Çaldağ kara yolundaki kavşak çalışmalarını inceleyerek, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık'tan bilgi aldı.

Daha sonra selden etkilenen yollarda incelemelerde bulunan Vali Ünlü, Çamlık-Okçu grup yolu, Çamlık Köprüsü, Çaldağ köyü, Sultaniye-Çimşir grup yolu, Çaldağ-Erimez grup yolu, Dereli- Duroğlu kara yolu üzerinde bulunan Yavşan grup yolu ve köprüde çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi edindi.

Ünlü, kentin her karışında ulaşım standartlarının yükseltilmesinin temel hedefleri olduğunu belirterek, "Sel tahribatının izlerini tamamen silerek kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlamak istiyoruz. İncelemelerimize devam ediyoruz. Yollarımızda devam eden imalat, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çalışmaların bir an önce bitirilmesini isteyen Ünlü, çalışmaların devam ettiği ve çalışmalara henüz başlanılmayan güzergahlarda gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak, uyarıcı levha ve işaretlerin yerleştirilmesi talimatı verdi.