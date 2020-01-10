Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, gazetecilerle buluştu

6 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, gazetecilerle buluştu, System.String[]

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Sarıfakıoğulları, şehir merkezindeki bir restoranda organize edilen programda yaptığı konuşmada, gazetecilerin, vatandaşlardan gelen talebin sesi olduğunu söyledi.

Yerel basının bu anlamda güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Sarıfakıoğulları, "Basın bu anlamda serpilmeli, daha da fazla yere nüfuz etmeli diye düşünüyorum. İçinde bulunduğunuz sıkıntıları maalesef görüyorum, ona çare aramak için de beraber çalışacağız. Yerel basın ne kadar güçlü olursa, vatandaşın sesinin de o kadar gür olacağını düşünüyorum." dedi.

Sarıfakıoğulları, yeni yılda Giresun için yeni yatırımlar ve altyapı çalışmalarının söz konusu olacağına işaret ederek, "2019 yılında yaklaşık 52 milyon liralık KÖYDES altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik. Yine 24 milyon lirayı aşkın İl Özel İdaresi çerçevesinde altyapı çalışması yaptık. 2019 yılı altyapı çalışmaları anlamında verimli geçti. İnşallah 2020 yılı da daha verimli geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram da konuşma yaptı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı! Sorduğu sorular şaşırttı
Tekerlekli sandalyesiyle alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti Başkentte engelli vatandaşı otobüse almayan şoför görevden uzaklaştırıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi

Son Dakika Haberleri
18:08 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
18:08 Yozgat Belediye Başkanı Köse, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
18:08 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun... - Son Dakika
18:08 Muş'ta menenjit salgını iddialarına yalanlama - Son Dakika
18:08 Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 18:11:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]