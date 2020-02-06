Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu - Son Dakika

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu

6 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları merkeze bağlı Duroğlu Beldesi'nde bu sabah yaşanan heyelanın ardından incelemelerde bulundu.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu, System.String[]

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları merkeze bağlı Duroğlu Beldesi'nde bu sabah yaşanan heyelanın ardından incelemelerde bulundu.


Vali Sarıfakıoğlulları yetkililerden bilgi alarak heyelanlı alanın biran evvel boşaltılması talimatını verdi. İnceleme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıfakıoğulları, şu ana kadar il genelinde heyelan dışında birkaç çatı uçması ile bir soba zehirlenmesi olayı yaşandığını kaydetti. Sarıfakıoğulları, "Duroğlu Beldemizin girişinde sabah saatlerinde bir heyelan söz konusu oldu. Hava sıcaklığı şu anda 24 derece ve rüzgarın hızı da 80 kilometrenin üzerinde. Tabi daha öncesindeki yağışlarda bu heyelana zemin hazırladı. Burada çok şükür can kaybımız yok fakat burada heyelan olan bölgenin ıslahı noktasında çalışmalarımıza başladık inşallah biran öncede tamamlayacağız" dedi.


Çanakçı ilçesinde 3 kişilik bir ailenin soba zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldığı bilgisini de veren Sarıfakıoğulları, "Bize şu ana kadar intikal eden birkaç çatı uçması söz konusu onun dışında maalesef Çanakçı ilçemizde de soba zehirlenmesi söz konusu. Biz tüm köy ve mahalle muhtarlarımızı uyardık. Hem çatı uçmalarına karşı hem soba zehirlenmelerine karşı ikaz ettik. Bu konuda vatandaşlarımızın da tedbirlerini en üst düzeyde alması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Duroğlu, Giresun, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
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