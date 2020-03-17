Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'ndan "sosyal medya" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'ndan 'sosyal medya' uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'ndan "sosyal medya" uyarısı Açıklaması

6 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada söylentiler yayanlarla ilgili yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları'ndan

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, sosyal medyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada söylentiler yayanlarla ilgili yasal işlem başlatılacağını bildirdi.

Sarıfakıoğulları, Valilik toplantı salonunda düzenlenen koronavirüs bilgilendirme toplantısında, koronavirüsle mücadele konusunda vatandaşların olabildiğince bilgi sahibi olmalarını istediklerini söyledi.

Kişisel hijyenin koronavirüs ile mücadelenin en önemli noktası olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, "Olabildiği kadar yoğun temastan kaçınacağız ve virüse böylelikle geçit vermeyeceğiz. Bu noktada biz birtakım tedbirler aldık, bunları hayata geçirdik, geçiriyoruz. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın virüsle karşılaşmasını engellemek." diye konuştu.

Sarıfakıoğulları, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalık bulaşma riskini artıracak ortamlardan uzak durmasını istiyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte edildi, ortak kullanılan yerler dezenfekte edilmeye devam edecek." dedi.

Giresun'da şu ana kadar vaka olmadığını kaydeden Sarıfakıoğulları, "Buna ilişkin başta sosyal medyada olmak üzere bir çok tevatür söz konusu oluyor. Biz bunlarla ilgili Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sarıfakıoğulları, kentte 30 kişiden numune alındığını aktararak, "Bunların 18 tanesi sabah itibariyle neticelenmiştir negatif olarak, yine 12 tanesi gün içerisinde neticelenecek. Pozitif bir vakamız yok çok şükür." dedi.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:20 Kaynak: AA
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