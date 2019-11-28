Son Dakika Haberleri: Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları şiddetli yağıştan hasar gören Görele ilçesinin Çavuşlu...
Son Dakika 3. Sayfa Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları şiddetli yağıştan hasar gören Görele ilçesinin Çavuşlu... - Son Dakika

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları şiddetli yağıştan hasar gören Görele ilçesinin Çavuşlu...

6 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları şiddetli yağıştan hasar gören Görele ilçesinin Çavuşlu beldesinde incelemelerde bulunduGİRESUN - Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesinde gece meydana gelen sel sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları şiddetli yağıştan hasar gören Görele ilçesinin Çavuşlu beldesinde incelemelerde bulundu

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesinde gece meydana gelen sel sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Sarıfakıoğulları, İHA'ya yaptığı açıklamada sabah karşı başlayan yağmur ile metrekareye 58 kilogram yağmur suyu düştüğünü belirtti.

8 işyeri 8 apartman olmak üzere toplamda 16 noktaya su baskını gerçekleştiğini ifade eden Harun Sarıfakıoğulları, "Hasar tespit çalışmalarına başladık ve devam ediyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Ben tüm beldemize geçmiş olsun diyorum, en kısa zamanda da bu yaralarımızı saracağız inşallah" dedi.

Beldede temizlik çalışmaları devam ederken oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları şiddetli yağıştan hasar gören Görele ilçesinin Çavuşlu...

Giresun, Çavuşlu, Görele, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:08 Kaynak: İHA
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