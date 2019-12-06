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Giresun Valisi Sarıfakıoğulları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Giresun Valisi Sarıfakıoğulları, AA'nın

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Sarıfakıoğulları, haber, yaşam ve spor kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Sarıfakıoğulları, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in yüzü Türkiye'de gülüyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Sarıfakıoğulları, fotoğrafların her birinin derin anlamlar içerdiğini vurgulayarak, "Derin duygu yoğunluğu ifade eden fotoğraflar. Fotoğrafları gördüğümüzde kendimizi olayın içinde gibi hissettik. Bu da fotoğrafı çeken muhabirlerin ve foto muhabirlerinin ne kadar başarılı olduklarını ortaya koyuyor." dedi.

Sarıfakıoğulları, fotoğraflarda imzası olanları tebrik ederek, kurumun ve çalışanlarının başarılarının devamını diledi.

Mustafa Yalçın, Giresun, İsrail, Aksa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:52 Kaynak: AA
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