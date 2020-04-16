Giresun Valisi Sarıfakıoğulları, halk pazarını denetledi - Son Dakika

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarını denetledi.

Teyyaredüzü Mahallesinde kurulan halk pazarına giden Sarıfakıoğulları, alınan koronavirüs tedbirlerini yerinde inceledi. Sarıfakıoğulları, pazar yerindeki tezgah aralıkları, esnafların eldiven ve maske takması, müşteri ile pazarcı arasındaki mesafenin korunması, pazar yeri girişlerine dezenfekte sıvıları konulması gibi tedbirleri denetledi.

Denetim sırasında esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Sarıfakıoğulları, uygulanan kurallara riayet edilmesini istedi.

Vali Sarıfakıoğulları, salgının yayılmasını önlemek için vatandaşların alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade ederek, sosyal mesafenin korunması ve zorunlu olmadıkça vatandaşların evden dışarı çıkmayarak izolasyona uymaları gerektiğini belirtti.