Giresun Valisi Sarıfakıoğulları, şehit annesini ziyaret etti - Son Dakika

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Anneler Günü dolayısıyla 1991 yılında Şırnak'ta şehit olan Piyada Er İsmail Bay'ın annesi Sultan Bay'ı ziyaret etti.

Kavaklar Mahallesi'nde ikamet eden Bay ile bir süre sohbet eden Sarıfakıoğulları, kendisinin istek ve taleplerini dinledi.

Vali Sarıfakıoğulları, bölgede ikamet eden kadınların da Anneler Günü'nü kutladı, vatandaşlarla sohbet etti.

Öte yandan, Giresun'un Doğankent ilçesinde Emniyet Amirliği tarafından vatandaşlara maske dağıtıldı.

Kentte kurulan pazar ile esnafı ziyaret eden polisler, vatandaşlara maske verdi, kendilerine alınan tedbirlerle ilgili uyarılarda bulundu.