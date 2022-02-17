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Giresun Valisi Ünlü: "Ben de biz kız babasıyım; bunun son olmasını istiyorum" - Son Dakika

Giresun Valisi Ünlü: "Ben de biz kız babasıyım; bunun son olmasını istiyorum"

17.02.2022 14:03
Giresun Valisi Ünlü: "Ben de biz kız babasıyım; bunun son olmasını istiyorum"

Giresun Valisi Enver Ünlü, 16 yaşında bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk cinayetinin artık son olmasını isteyerek "Ben de biz kız babasıyım; bunun son olmasını istiyorum" dedi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, 16 yaşında bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk cinayetinin artık son olmasını isteyerek "Ben de biz kız babasıyım; bunun son olmasını istiyorum" dedi.

Giresun'da dün evinde bıçaklanarak öldürülen Sıla Şentürk'ün Yalı Mahallesi Camii'nde bugün kılınan cenaze namazına katılan Vali Enver Ünlü, cenaze namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Vali Enver Ünlü, yaptığı açıklamada "16 yaşındaki bir evladımızı maalesef çok acı bir şekilde kaybettik. Onu koruyamadık ama tek tesellimizi faili çok kısa sürede arkadaşlarımız özel bir ekibin çalışması ile havalimanında kaçmak üzereyken yakaladılar. Adalete teslim ettik. En büyük temennimiz en ağır cezaya çarptırılması. Biz adalete caniyi teslim ettik. Bizim şimdi görevimiz ailenin acısını paylaşmak. Hep beraber kabristana gidip son vazifemizi yapacağız. Bende bir kız babasıyım. Bunun son olmasını diliyorum, yüreğimiz yanıyor" dedi.

Olayı gerçekleştiren şahsın yapılan incelemesinde daha önceden sabıkalarının olduğunun tespit edildiğini kaydeden Vali Ünlü "Buradan gerekli dersleri çıkartalım. Gerekli tedbirleri daha fazla alalım inşallah. Bundan sonra bu tür acıların, bu tür katliamların yaşanmaması için toplum ve devlet olarak üzerimize düşen ne görev varsa hep beraber yapalım. Gerekli dersleri çıkartalım, gerekli tedbirleri alalım. Hem aileler, hem devlet olarak biz üzerimize düşeni yerine getirelim. Son olması temennisiyle. Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere herkes ailemizin acısını paylaştılar. O artık 84 milyonun evladı. Hepimizin kızı. Onun annesi, babası, ailesi hepimizin ailesi. İnşallah bir daha bu tür acılar yaşanmaz" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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Sıla Şentürk, Giresun, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun Valisi Ünlü: 'Ben de biz kız babasıyım; bunun son olmasını istiyorum' - Son Dakika


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