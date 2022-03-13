Giresun Valisi Ünlü'den "kar yağışı devam edecek" uyarısı - Son Dakika
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Giresun Valisi Ünlü'den "kar yağışı devam edecek" uyarısı

13.03.2022 15:08
Giresun Valisi Ünlü'den "kar yağışı devam edecek" uyarısı

Giresun Valisi Enver Ünlü, kar yağışının hafta içi de devem edeceğini, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Giresun Valisi Enver Ünlü, kar yağışının hafta içi de devem edeceğini, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ünlü, il genelinde etkili olan kar yağışında merkez ve ilçelerin ana arterlerindeki genel durumu takip etmek üzere Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ünlü, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının önümüzdeki hafta içi de etkili olmasının beklendiğini aktardı.

Kar yağışı nedeniyle ilgili kurumlar tarafından gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"İlimizde 13-15 Mart periyodunda kar yağışının etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, tipi, yüksek ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Etkisini gösteren yağışlarla birlikte kar küreme ve yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lütfen sizler de dikkatli ve tedbirli olmaya devam edin."

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Giresun, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Valisi Ünlü'den 'kar yağışı devam edecek' uyarısı - Son Dakika


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