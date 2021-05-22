Giresun Valisi Ünlü'den turizm çağrısı: "Giresun'un büyüleyici güzelliğine kapılmak için geç kalmayın" - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, Mavigöl, Kuzalalan Tabiat Parkı, Göksu Travertenleri, Kulakkaya ve Kümbet Yaylalarında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün Dereli ilçesindeki turizm destinasyon alanlarında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

İlçedeki incelemeleri sırasında karşılaştığı gençlere ve çocuklara Türk bayrağı ve oyuncak hediye eden Ünlü'nün, ilgililerden bilgi aldığı aktarıldı.

Açıklamada, Vali Ünlü'nün şu ifadelerine yer verildi:

"Giresun, doğa turizmi bakımından Karadeniz Bölgesi'nin en bakir alanları arasında bulunuyor. Planlı bir çalışma ve bilinçli bir tanıtım ile Giresun, bölge turizminin lokomotifi haline gelecektir. Denizimizin maviliğinin, havamızın temizliğinin ve yaylalarımızın yeşilliğinin eşi benzeri yok. Kümbet ve Kulakkaya Yaylası gibi bu güzelliklerin kıymetini bilerek ilimize kazandıracağımız her yatırımla büyümeye, gelişmeye, ekonomiye can vermeye devam edeceğiz. 'Suyun bile battığı, gerçek ötesi bir yer var' desek gelir misiniz? Kuzalan Tabiat Parkı böyle bir yer işte. Giresun'un büyüleyici güzelliğine kapılmak için geç kalmayın. Yine, mavi ve yeşilin en güzel tonlarından oluşan davetkar görüntüsüyle cennetten bir köşe olan Mavi Göl, bu güzelliklerimizi azimle tanıtacağız."

Ünlü, yapacakları çalışmalarla turizm faaliyetlerinin potansiyelini güçlendirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "İl Özel İdaresi ve DOKA destekli projemizle, Dereli ilçesi Pınarlar köyünde bulunan Göksu Travertenleri'nin hem kaynak değerini koruduk hem de oluşturduğumuz yürüyüş yollarıyla, turkuaz göletlerle albenisini artırdık." değerlendirmesinde bulundu.