Giresun Valisi Ünlü, dinamik denetime katıldı - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde dinamik denetim çalışmalarına katıldı.

Ünlü, ilgililerle birlikte oluşturulan denetim noktalarını ziyaret etti, buralarda devam ettirilen uygulamaları yerinde inceledi.

Tedbirlerin getirdiği kazanımlarla çok daha güzel günlere tekrar kavuşulacağına vurgu yapan Ünlü, şunları söyledi:

"Tam kapanma uygulaması kapsamında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Salgınla mücadelede milletçe büyük bir fedakarlık örneği gösteriyoruz. Bu süreçte bizlere destek olduğunuz için teşekkür ederiz. Tedbirlerin getirdiği kazanımlarla çok daha güzel günlere tekrar kavuşacağız."

Vali Ünlü, bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmesi için her türlü tedbirlerin alındığı kaydederek, "Bu şehirdeki her canı düşünüyoruz. Sizler evlerinizdeyken dilsiz dostlarımızı merak etmeyin. Onlar bize emanet." dedi.