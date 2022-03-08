Giresun Valisi Ünlü, marketlerde sıvı yağ denetimi gerçekleştirdi Açıklaması - Son Dakika

Giresun Valisi Enver Ünlü, marketlerde sıvı yağ denetimlerinde bulundu.

Ünlü, İl Ticaret ve Tarım ve Orman müdürlükleri ile Giresun Belediyesi zabıta ekiplerinin yer aldığı denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki yağ ürünlerinin fiyatını, stok durumunu ve faturalarını inceledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünlü, raflara yeni ürünler geldikçe fiyatların yerine oturmaya başladığını gözlemlediklerini söyledi.

Manipülasyonlarla piyasada dalgalanmaların yaşanmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ünlü, "Devletimiz gerekli önlemleri aldı. Hiçbir üründe piyasada daralma, tıkanıklık veya arz problemi yok." dedi.

Vali Ünlü, vatandaşlardan duyarlı ve dikkatli olmalarını isteyerek, şöyle konuştu:

"Herhangi bir paniğe gerek olmadığını ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımız sahadalar. Valilik olarak 4 tane benim de başkanlığını yaptığım denetleme ekipleri kurduk. Amacımız bu denetimleri devam ettirerek piyasanın bir an önce normale dönmesini sağlamak."