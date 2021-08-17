Giresun Valisi Ünlü, şampiyon yüzücüleri tebrik etti

Giresun Valisi Enver Ünlü, yüzme şampiyonasında birinci ve ikinci olan sporcuları makamında ağırladı.

Gaziantep'te düzenlenen Turkcell Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda Turgut Aslan Yaraman 7 kategoride birinci, Halil Şensoy ise ikinci oldu.

Yaraman ile Şensoy, antrenörleri Ali Şahin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Bulut ile Vali Ünlü'yü ziyaret etti. Ünlü, ziyarette, sohbet ettiği her iki sporcuyu başarılarından dolayı kutladı.

Ünlü, Yaraman ve Şensoy'a sonraki yarışmalarda da başarılı olmaları temennisinde bulundu.