Giresun Valisi Ünlü, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Giresun Valisi Ünlü, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

07.04.2022 11:09
Giresun Valisi Ünlü, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Giresun Valisi Enver Ünlü, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ünlü, mesajında, devletin bekası, milletin huzur ve güveninin teminatı Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Ünlü, güvenlik güçlerinin çok önemli bir parçası olan Türk Polis Teşkilatının, 177 yıldır çağın gerekleri doğrultusunda sürekli kendini yenileyerek hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarına saygı ilkeleri doğrultusunda yasalara bağlı şekilde vatandaşların emniyeti için canla başla çalışıp göğüslerini kabarttığını belirtti.

Polisin, asayişin temininde, suç ve suçluyla mücadelede dünyayı kıskandıran başarılara imza attığını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Polisimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü zorluğun üstesinden geleceğine, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin disiplinli ve özverili çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu zorlu görevi ifa ederken şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluk temenni ediyorum."

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Giresun, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Valisi Ünlü, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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