Giresun Valisi Ünlü, yapımı süren Muttab köprüsünde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Giresun Valisi Ünlü, yapımı süren Muttab köprüsünde incelemelerde bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Tirebolu-Doğankent kara yolu 12. kilometresinde inşa edilen Muttab köprüsünde incelemelerde bulundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Tirebolu- Doğankent kara yolu 12. kilometresinde inşa edilen Muttab köprüsünde incelemelerde bulundu. Vali Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tirebolu-Doğankent kara yolunda inşa edilen köprü bölgesinde incelemede bulunduğunu belirtti. Ünlü, köprü yapı çalışmalarını hassasiyetle takip ettiklerini ifade etti. Giresun genelinde 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu Tirebolu-Doğankent kara yolunun 12. kilometresinde menfez çökmüş, bunun sonucunda 5 jandarma personeli ve 1 iş makinesi operatörü sele kapılmıştı. 5 askerin cenazelerine ulaşılırken, iş operatörü Ali Akbulut'a yapılan aramalara rağmen ulaşılamamıştı. Tirebolu-Doğankent kara yolu 22 Ağustos'tan bu yana ulaşıma kapalı durumda.

Son Dakika

Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma

Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı

Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi

Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler

Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum

Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada