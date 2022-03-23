Giresun ve Ankara'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun ve Ankara'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

23.03.2022 02:09
Giresun ve Ankara'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Giresun'un Dereli, Espiye ve Tirebolu ilçeleri ile Ankara'nın Bala ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giresun'un Dereli, Espiye ve Tirebolu ilçeleri ile Ankara'nın Bala ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 22-23 Ağustos 2020'de Giresun'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan afetleri nedeniyle zarar gören hak sahipleri için ihtiyaç duyulan konutların yapımı amacıyla Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyü, Espiye ilçesine bağlı Avluca köyü ve Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyündeki bazı taşınmazlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından acele kamulaştırılacak.

Bala ilçesinde acele kamulaştırılma kararı

Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde ilan edilen rezerv yapı alanı içerisinde bulunan bazı özel mülkiyete konu taşınmazların da imar mevzuatına aykırı, ruhsatsız, iskansız ve afet riski taşıyan yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Tirebolu, Giresun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun ve Ankara'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
23:57 "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti
23:54 Berber dükkanında saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı
23:46 Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
23:20 Cinsel istismar suçundan 45 ay cezaevinde yattı! DNA testi sonucuyla gerçek anlaşıldı
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 02:16:38. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun ve Ankara'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement