Giresun ve Artvin'de koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Giresun ve Artvin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çeşitli önlemler alınıyor.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan karara göre, merkez ve ilçe şehir içi ulaşımında özel araçlarda birden fazla kişi bulunması halinde, tüm seyahat edenlerin maske kullanacağı belirtildi.

Ülke dışından getirilip yurtlara yerleştirilen vatandaşlara, buradan çıkışlarında evlerinde 14 gün izolasyona tabi tutulacaklarına dair form imzalatılacağı ifade edilen açıklamada, imzalamak istemeyenlerin ise bu izolasyon süresini aynı yurtta geçireceği vurgulandı.

Açıklamada, Giresun Kalesi'nde piknik amaçlı toplanılmasının önüne geçilebilmesi için otopark kısmına giden yol ile vatandaş yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerin emniyet birimlerince bariyerlerle kapatılacağı ve her türlü araç trafiğinin de engelleneceği kaydedildi.

Artvin

Artvin'de, Tarım ve Orman ile Ticaret İl müdürlükleri, polis, jandarma ve belediye zabıta ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerdeki market ile süpermarketler sürekli denetleniyor.

Denetimlerde, 09.00-21.00 olan çalışma süresine dikkat etmeyen, içerideki kişi sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda birinden fazla olan, market içi ve dışında sosyal mesafe kuralına uymayan iş yeri işletmecisi ve müşteri hakkında yasal işlem uygulanıyor.