Giresun ve Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak ve Kar Yağış Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre Giresun ve çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli kar (10-20 cm) yağışı bekleniyor.

Vatandaşlarımız; Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.

Doğu Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Giresun çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar (15-40 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların 01. 12. 2021 Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Başlama-Bitiş Zamanı

30. 11. 2021 21: 00-01. 12. 2021 18: 00

Hadisenin Şiddeti

Kuvvetli Yağış

Oluşması Muhtemel Riskler

Sel - Su Baskını - Buzlanma - Don Olayı - Ulaşımda Aksamalar

Alınabilir Tedbirler

Sellerden Korunma Yöntemleri | Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri

Uyarı Yapan Merkez

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış

1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış

6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış

21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış

51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış

76-100 kg/m²

Aşırı yağış

100 kg/m² üzeri

Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.