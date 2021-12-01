Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre Giresun ve çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde ise kuvvetli kar (10-20 cm) yağışı bekleniyor.
Vatandaşlarımız; Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır.
Doğu Karadeniz'de Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Beklenen Hadise
Sağanak Yağış
Beklendiği Yer
Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Giresun çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar (15-40 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların 01. 12. 2021 Çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Başlama-Bitiş Zamanı
30. 11. 2021 21: 00-01. 12. 2021 18: 00
Hadisenin Şiddeti
Kuvvetli Yağış
Oluşması Muhtemel Riskler
Sel - Su Baskını - Buzlanma - Don Olayı - Ulaşımda Aksamalar
Alınabilir Tedbirler
Sellerden Korunma Yöntemleri | Don Tehlikesi ve Korunma Yöntemleri
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi
Yağış Şiddeti Sınıflandırması
Hafif Yağış
1-5 kg/m²
Orta Kuvvette Yağış
6-20 kg/m²
Kuvvetli Yağış
21-50 kg/m²
Çok Kuvvetli Yağış
51-75 kg/m²
Şiddetli Yağış
76-100 kg/m²
Aşırı yağış
100 kg/m² üzeri
Not: 12 Saatlik periyotta miktara bağlı değerlendirme yapılmış ve bölgeler arası topografik farklılıklar dikkate alınmadan sınıflandırılmıştır.
Son Dakika › Toplum › Giresun ve Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak ve Kar Yağış Uyarısı! - Son Dakika