Giresun ve Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli

GİRESUN/ Giresun
ve Gümüşhane
'nin bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime ara verildi.
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Alucra
, Çanakçı
, Doğankent
, Espiye
, Görele
, Güce
, Piraziz
, Şebinkarahisar
ve Yağlıdere
ilçelerindeki köy okullarının bugün bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bugün izinli sayılacağı aktarıldı.
Öte yandan Giresun merkez ve Dereli
ilçesindeki köy okullarında eğitime ara verilmiş, Keşap
ile Bulancak
ilçelerinde de bazı köy okulları tatil edilmişti.
Gümüşhane
Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, aşırı soğuklara bağlı buzlanmanın yanı sıra kar yağışı beklendiği vurgulandı.
Herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla il merkezi, Kürtün
, Torul
ve Köse ilçelerinde tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedilerek, Kelkit
ile Şiran
ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca bugün kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.