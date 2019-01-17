Son Dakika Haberleri: Giresun ve Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli

Giresun ve Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli

52 dakika önce

GİRESUN/ Giresun ve Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime ara verildi.

Giresun ve Gümüşhane'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
GİRESUN/ Giresun ve Gümüşhane'nin bazı ilçelerinde kar dolayısıyla eğitime ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Alucra, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Piraziz, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okullarının bugün bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bugün izinli sayılacağı aktarıldı.

Öte yandan Giresun merkez ve Dereli ilçesindeki köy okullarında eğitime ara verilmiş, Keşap ile Bulancak ilçelerinde de bazı köy okulları tatil edilmişti.

Gümüşhane

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, aşırı soğuklara bağlı buzlanmanın yanı sıra kar yağışı beklendiği vurgulandı.

Herhangi bir olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla il merkezi, Kürtün, Torul ve Köse ilçelerinde tüm resmi, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim veren resmi ve özel okul, kreş ve kurumların tamamında eğitim öğretime bugün ara verildiği kaydedilerek, Kelkit ile Şiran ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca bugün kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Çanakçı, Alucra, Gümüşhane, Giresun, Güncel
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