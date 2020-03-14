Giresun ve ilçelerinde koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Giresun ve ilçelerinde koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Giresun ve bazı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Giresun ve ilçelerinde koronavirüs önlemleri, System.String[]

Giresun ve bazı ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Giresun Belediyesi ekiplerince halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte edildi.

Belediyenin oluşturduğu 60 kişilik ekip, toplu taşıma araçları, kurumlar, okullar, camiler, çocuk oyun parkları, otobüs terminali, belediye binaları ile güvenlik güçlerince kullanılan araçları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşın sağlığının her şeyden önce geldiğini söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmalarını artırarak devam ettirdiklerini belirten Şenlikoğlu, "Ortak kullanım alanlarında tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Şu an salgın yok ama hızlı bir şekilde yayılan bu hastalığın önlenmesinde alınacak tedbirler çok önemli. Hemşehrilerimizden de isteğimiz kişisel hijyen kurallarına daha çok dikkat etmeleridir." dedi.

Şebinkarahisar ilçesinde de koronavirüs tedbirleri artırıldı. Ekipler, hazırlanan solüsyonlarla ilçedeki okul, cami, park, pansiyon ve servis araçlarının yanı sıra cadde ve sokaklarda da çalışma yaptı.

Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir, kaymakamlık ve belediye iş birliğinde halkın temas halinde olduğu her noktanın detaylı şekilde temizlendiğini vurgulayarak, "İlçedeki cadde ve sokaklarda sıkı bir temizlik çalışması başlatıldı. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına uymalarını özellikle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doğankent'te, ilçeden Giresun merkeze yolcu taşımacılığı yapan dolmuşlar, Yağlıdere'de ise okullar, yurtlar, camiler, kamu kurumları, sokak, cadde ve dolmuş duraklar dezenfekte edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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