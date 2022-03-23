Giresun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Giresun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

23.03.2022 13:59
Giresun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, Giresun ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına çalışıldığı, gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı yakalandı - Son Dakika
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