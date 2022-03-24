Giresun ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika
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Giresun ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

24.03.2022 11:58
Giresun ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi

Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Giresun ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Giresun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün Espiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik Giresun ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 17 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, ikametlerde yapılan aramalarda, 27,3 gram esrar maddesi, 53 gram esrarla karışık kenevir tohumu ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildiği kaydedildi.

???????Operasyon kapsamında dün 17 şüpheliden 12'si gözaltına alınmıştı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, İstanbul, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltı sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika


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