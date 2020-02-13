Giresun ve Ordu'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Giresun ve Ordu'da eğitime kar engeli

6 saat önce

Giresun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Giresun ve Ordu'da eğitime kar engeli, System.String[]

Giresun ve Ordu'nun bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğankent ve Çamoluk ilçelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Şebinkarahisar ve Eynesil ilçelerinde eğitime devam edileceği ifade edilen açıklamada, her iki ilçede taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin bir gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu'nun Mesudiye ve Gürgentepe ilçelerinde kaymakamlıklardan edinilen bilgiye göre de her iki ilçede yarın eğitime ara verildi.

Doğankent, Çamoluk, Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:52 Kaynak: AA
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