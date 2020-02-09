Giresun ve Rize'de eğitime kar engeli - Son Dakika
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Giresun ve Rize'de eğitime kar engeli

6 saat önce

Giresun merkez ve bazı ilçelerinde yarın, Rize'nin ise tüm ilçelerinde eğitime iki gün ara verildi.

Giresun ve Rize'de eğitime kar engeli, System.String[]

Giresun merkez ve bazı ilçelerinde yarın, Rize'nin ise tüm ilçelerinde eğitime iki gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Görele ilçesinde ise 2 gün süreyle eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Rize

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezinin ardından tüm ilçelerde 2 gün süreyle okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin izinli sayılacağı kaydedildi.

Bulancak, Çanakçı, Giresun, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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