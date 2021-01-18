Giresun ve Sivas'ta hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Giresun ve Sivas'ta hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Giresun merkez, Dereli, Yağlıdere ve Keşap ilçelerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu hırsızlık olaylarının faillerinin B.N, E.D, M.K, H.D, H.Ö. ve T.Ç. olduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, E.D, M.K, H.D, H.Ö. ve T.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D, M.K, H.D. ve H.Ö. tutuklandı, T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların Sivas'ta da bir hırsızlık olayına karıştığı belirlenirken, şüphelilerden firarda olan B.N'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.