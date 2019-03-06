Giresun Yaylalarında Kar Mücadelesi
2 saat önce
Giresun İl Özel İdaresi yayla yollarında kar mücadelesini sürdürüyor.
Giresun
İl Özel İdaresi yayla yollarında kar mücadelesini sürdürüyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelindeki tüm yayla yollarında acil müdahale ekiplerince kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
Ekiplerin Erimez mevkisi ve Kulakkaya Yaylası arasındaki kar mücadelesini tamamladığı ifade edilen açıklamada, yapılan çalışmalarla yolun yeniden trafiğe açıldığı kaydedildi.
Açıklamada, kar ve yağmurun bazı köylerde toprak kayması ile heyelanlara neden olduğu aktarıldı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği acil müdahale ekiplerinin heyelan ve toprak kayması mücadelesini de aralıksız sürdürdüğü vurgulandığı açıklamada, merkeze bağlı Lapa köyünde meydana gelen toprak kaymasının temizlenerek yolun ulaşıma açıldığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:27 Kaynak: AA
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