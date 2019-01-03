Giresun Yaylalarında Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı
1 saat önce
Giresun'da yaylalarda bırakılan ve mahsur kalan köpekler Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şubesi ekipleri tarafından toplanarak Tirebolu geçici hayvan bakımevine teslim edildi.
Giresun
'da yaylalarda bırakılan ve mahsur kalan köpekler Doğa Koruma ve Milli Parklar
12. Bölge Müdürlüğü Giresun Şubesi ekipleri tarafından toplanarak Tirebolu
geçici hayvan bakımevine teslim edildi.
Çıkrıkkapı yaylası, Kılıçlı mezrasında vatandaşların yayladan göçmesi sonrasında ana ve yavru 13 köpek yaylada mahsur kaldı. Yoğun kış şartlarında beslenemeyen köpekler, Alucra
ilçesi Çakrak köyü, Turnalık Mahallesi sakinleri tarafından yayladan alınarak mahalleye getirildi. Daha sonra mahalle sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ileterek yardım istediler. DKMP Şube Müdürlüğü ekiplerinde alınan köpekler Tirebolu Geçici Hayvan Bakımevine getirdi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:11 Kaynak: İHA
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