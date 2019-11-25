Giresun yaylalarında pastırma sıcakları turizmi hareketlendirdi

Bol oksijenli havası, doğal kaynak suları, yemyeşil çayırların arasından geçen akarsuları ve doğal güzelliğiyle göz kamaştıran Giresun yaylalarına pastırma sıcaklarının da etkisiyle bugünlerde yerli ve yabancı turistler yoğun ilgisi gösteriyor.

Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ekim ve kasım aylarında da yayla turizminin canlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin eşsiz doğal güzellikleri görmek için yaylalara akın ettiğini vurgulayan Şenlikoğlu,"Yaz döneminde yaylalarımızda görülen yoğunluk pastırma sıcaklarının etkisini sürdürdüğü bugünlerde devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler gruplar halinde yaylalarımıza adeta akın ediyor." dedi.

Şenlikoğlu, yayla turizminin bölge için hayati önem taşıdığını, yöre ekonomisine ciddi katkı sunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dereli için yayla turizmini çok önemli. Bölgede onlarca yayla ve oba var. Yöre ekonomisinin can damarı. Adeta bacasız bir fabrika hüviyetinde. Hızla da her geçen yıl gelişim gösteriyor. Hedefimiz gelecek yıllarda Dereli ilçemizi Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline getirmek."

Belediye olarak turizm alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için yoğun çaba harcadıklarını dile getiren Şenlikoğlu, yine Giresun-Dereli- Şebinkarahisar Karayolunda süren yapım çalışmalarının tamamlanması için de ilgililer neslindeki girişimlerin de devam ettiğini aktardı.

Başkan Şenlikoğlu, Giresun Havalimanının yöre yaylalarına yakınlığı yanı sıra Giresun-Dereli-Şebinkarahisar Karayolunda tamamlanmasıyla birlikte bölgeye gelecek turist sayısında çok ciddi artış yaşanacağını sözlerine ekledi.