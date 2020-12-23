AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: "Giresun yeni balıkçı barınağına kavuşuyor" - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: "Giresun yeni balıkçı barınağına kavuşuyor"

23.12.2020 12:37
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk:

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yapımı planlanan Giresun Balıkçı Barınağının inşaat ihalesinin 19 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yapımı planlanan Giresun Balıkçı Barınağının inşaat ihalesinin 19 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını belirtti.

Uzun süredir bakanlık nezdinde, Giresun'a yeni bir balıkçı barınağı yapılmasına yönelik girişimleri sonucunda, 2020 yılı yatırım programına alınan Yeni Giresun Balıkçı barınağının, proje ve alt yapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Milletvekili Öztürk, 19 Ocak'ta yapım ihalesinin gerçekleştirileceğini belirtti. İhalenin gerçekleştirilmesinden sonra da sürecin takipçisi olacağını ve bir an önce Yeni Balıkçı Barınağını Giresunluların hizmetine sunmayı amaçladıklarını belirten Öztürk,"Yapılacak olan Yeni Balıkçı Barınağımız, balıkçılarımızın büyük bir ihtiyacını karşılamakla birlikte, sektörün önünüde açacaktır" dedi.

Yeni Giresun Balıkçı Barınağının, Giresun Merkez ile Keşap ilçesi arasında kalan Uzuncakummevkiinde yapılacağını belirten ve projeye ilişkin detaylı bilgi veren Öztürk "Yapılacak olan Yeni Balıkçı Barınağımızın; Ana Dalgakıranı 935 m, Tali Dalgakıranı ise 260 m uzunluğunda olacaktır. Çekek yeri ise 340 m uzunluğunda olup, 2 adet çelik fener kulesi yer alacaktır. Yapılacak olan Yeni Balıkçı Barınağımızın şimdiden başta balıkçılarımız olmak üzere tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, bu projemizin hayata geçmesinde bizlere destek veren başta sayın Bakanımız olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Milletvekili, AK Parti, Giresun, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: 'Giresun yeni balıkçı barınağına kavuşuyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek TÜİK'ten asgari ücret açıklaması: Zammı biz belirlemiyoruz Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Son Dakika! MİT tırları davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında öğrenim kredilerinin artırılacağını duyurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında öğrenim kredilerinin artırılacağını duyurdu         
12:52
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara!         
11:12
İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı         
11:00
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Araba hırsızı balkondan başına atılan sopayla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada Araba hırsızı balkondan başına atılan sopayla neye uğradığını şaşırdı! O anlar kamerada         
10:28
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur'un uzun aşk mesajına verdiği yanıtla herkesi şaşırttı         
23:44
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler         
17:28
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 13:13:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk: "Giresun yeni balıkçı barınağına kavuşuyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei