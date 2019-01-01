Giresun Yeni Yıla Sakin Girdi
1 saat önce
Giresun yeni yıla sakin girdiGİRESUN - Yeni yıl kutlamaları Giresun'un çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi.
Giresun
yeni yıla sakin girdi
GİRESUN - Yeni yıl kutlamaları Giresun'un çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar yoğun olarak Atatürk
meydanını tercih etti. Şehir merkezinde emniyet tedbirleri kapsamında 60 motorize, 12 yaya ekip olmak üzere toplam 259 personel görev yaptı. Alkolün etkisiyle çıkan tartışmalar asayiş ekiplerince yapılan anlık müdahalelerle büyümeden önlendi. Saatler
00: 00 gösterdiği anlarda ise Atatürk meydanında bir araya gelen vatandaşlar dilek fenerlerini gökyüzüyle buluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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