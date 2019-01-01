Son Dakika Haberleri: Giresun Yeni Yıla Sakin Girdi

Giresun Yeni Yıla Sakin Girdi

1 saat önce

Giresun yeni yıla sakin girdiGİRESUN - Yeni yıl kutlamaları Giresun'un çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi.

Giresun yeni yıla sakin girdi

GİRESUN - Yeni yıl kutlamaları Giresun'un çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar yoğun olarak Atatürk meydanını tercih etti. Şehir merkezinde emniyet tedbirleri kapsamında 60 motorize, 12 yaya ekip olmak üzere toplam 259 personel görev yaptı. Alkolün etkisiyle çıkan tartışmalar asayiş ekiplerince yapılan anlık müdahalelerle büyümeden önlendi.
Saatler 00: 00 gösterdiği anlarda ise Atatürk meydanında bir araya gelen vatandaşlar dilek fenerlerini gökyüzüyle buluşturdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:00 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi

Bakan Albayrak'tan Yeni Yıl Müjdesi: KDV ve ÖTV İndirimi Uzatıldı Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 05:36:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun Yeni Yıla Sakin Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]