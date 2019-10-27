Son Dakika Haberleri: Giresun yükselen derede kalan iş makinesini çıkarma operasyonu
Son Dakika Güncel Giresun yükselen derede kalan iş makinesini çıkarma operasyonu

Giresun yükselen derede kalan iş makinesini çıkarma operasyonu

1 saat önce

Yükselen derede kalan iş makinesini çıkarma operasyonuGiresun'da dere yatağında çalışma yapılırken, etkili sağanak sonucu yükselen suyun içinde kalan iş makinesi, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yükselen derede kalan iş makinesini çıkarma operasyonu

Giresun'da dere yatağında çalışma yapılırken, etkili sağanak sonucu yükselen suyun içinde kalan iş makinesi, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kentte, dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Batlama Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Dere yatağında çalışma sırasında, içinde operatörün bulunduğu beton pompası da debisi yükselip akıntı oluşan suyun içinde kaldı. Operatör araçtan çıkmayı başarırken, ekipler de kalan aracı kurtarmak çalışma başlattı. Dere yatağındaki iş makinesi, ekiplerin çalışması sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Giresun yükselen derede kalan iş makinesini çıkarma operasyonu

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:02 Kaynak: DHA
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