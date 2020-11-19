Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan, serbest piyasadaki fındık fiyatlarını değerlendirdi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada fındık fiyatındaki inişli, çıkışlı seyrin üreticinin aleyhine işlediğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, serbest piyasada 27 liraya kadar çıkan Giresun kalite fındık fiyatının 23 lira 75 kuruşa kadar düştüğünü ifade etti.

Karan, şunları kaydetti:

"Bu da kilogramda üreticinin cebinden 3 lira 25 kuruş çalmaktır. Bir ay öncesine kadar 27 liradan alıcı bulan fındık ne oldu da 3 lira birden geri geldi? Yapılmak istenilen açık ve net olarak her zamanki gibi ülkemizin tarımsal alanda en fazla döviz girdisi sağlayan ürünleri arasında yer alan fındığı üreticimizin elinden ucuza almak ve üreticinin sırtından daha fazla para kazanmaktır."

Türkiye'nin dünya fındık üretim ve ihracatının lideri olmasına rağmen ülkede halen bir fiyat istikrarı sağlanamadığını savunan Karan, "TMO'nun müdahil alım yaparak bir taban fiyat belirlemesine rağmen serbest piyasadaki fındık fiyatındaki inişli, çıkışlı seyir üreticinin lehine değil, aleyhine işlemektedir. Fındık fiyatının birden yükselip birden düşmesinden kazanan hiçbir zaman üretici olmamıştır, olmayacaktır da." ifadesini kullandı.

Karan, TMO'nun üreticinin elinde fındık kalmayana kadar piyasadaki yerini korumasını isteyerek, şunları kaydetti:

"Fındık fiyatının istikrarlı seyri için bu önemlidir. Şu anda fındık alım satım piyasası kilitlenmiş durumdadır. Üretici kadar sermayesini fındığa bağlayan manav ve tüccar da fındık fiyatındaki istikrarsız seyirden mağdurdur. Artık ülkemizdeki fındık tekelciliğine son verilmelidir. Fındıkta zirve yapan tekele karşı etkin denetim ve kontrol yapılarak, yerli fındık sanayi ve ihracatçılarımız korunmalıdır."