Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: "TMO'nun, piyasada kalkıcı olması gerekiyor"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, üreticinin gerçek manada korunması adına Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık piyasasında kalkıcı olması gerektiğini belirtti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun 30 Nisan'da, 2020 fındık alım kampanyasını sonlandıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devlet adına müdahil fındık alımı yapan TMO'nun üretici için güvenli bir liman haline geldiğine vurgu yapan Karan, kurumun bu kararını gözden geçirmesi ve piyasadaki regülasyon görevini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

Karan, şunları kaydetti:

"Her yıl 2 milyar dolar gibi bir döviz girdisi sağlayan fındık serbest piyasanın insafına bırakılmamalıdır. TMO bu sezon piyasada tam manasıyla bir denge unsuru ve üreticinin sigortası oldu. Bu nedenle TMO'nun veya başka bir müdahil alım kurumun olmadığı bir fındık piyasası düşünmek dahi istemiyoruz. Fındık üreticisinin gerçek manada korunması adına TMO'nun piyasada kalkıcı olması gerekiyor. Her zaman üreticinin yanında olan ve olmaya devam edeceğinden en ufak bir kuşkumuz olmaya devletimize ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a fındık üreticileri adına teşekkür ediyoruz."