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Giresun Ziraat Odası'ndan çiftçilere zirai mücadele uyarısı - Son Dakika

Giresun Ziraat Odası'ndan çiftçilere zirai mücadele uyarısı

07.02.2022 12:10
Giresun Ziraat Odası'ndan çiftçilere zirai mücadele uyarısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerine şubat ayı içerisinde bahçelerinde gerekli zirai mücadele yapmaları uyarısında bulundu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerine şubat ayı içerisinde bahçelerinde gerekli zirai mücadele yapmaları uyarısında bulundu.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayının gübreleme ve fındık zararlarına karşı ilaçlama ayı olduğunu belirtti.

Çiftlik gübresi, fosforlu ve potasyumlu gübrelerin de bu ay bahçelere uygulanabileceğine dikkati çeken Karan, şunları kaydetti:

"Fındık zararlılarına karşı mekanik mücadele de yapılmalı. Kozalak akarlarının oluşturduğu kozalaklar toplanıp bahçe içinde yığınlar halinde bırakılabilir. Diğer zararlılarla bulaşık dallar kesilip yakılabilir. Virgül kabuklu bitine karşı ilaçlı mücadele yapılmalı. Tomurcuklar patlamaya başlarken bakteriyel yanıklık hastalığına da karşı ilaçlı mücadele gerçekleştirilmeli."

Karan, zirai mücadelenin toprak ve yaprak analiz sonucuna göre bahçelerde uygulanmasını önerisinde bulundu.

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Ziraat Odası, Giresun, Çiftlik, Fındık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Ziraat Odası'ndan çiftçilere zirai mücadele uyarısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun Ziraat Odası'ndan çiftçilere zirai mücadele uyarısı - Son Dakika
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