Son Dakika Haberleri: Giresunlu balıkçılar 1 Eylül'e hazır ama sezondan umutsuz
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Giresunlu balıkçılar 1 Eylül'e hazır ama sezondan umutsuz

46 dakika önce

Yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamlayan Giresunlu balıkçılar, bu sezondan umutsuz olduklarını dile getirdiler.

Giresunlu balıkçılar 1 Eylül'e hazır ama sezondan umutsuz, System.String[]

Yeni av sezonu için hazırlıklarını tamamlayan Giresunlu balıkçılar, bu sezondan umutsuz olduklarını dile getirdiler.


Yeni av sezonunun başlayacağı 1 Eylül için gün sayan Giresunlu balıkçılar, heyecanla "Vira bismillah" demeyi bekliyorlar. Onardıkları tekneleri ve ağlarının son kontrollerini yapan balıkçılar, demirli oldukları limanlardan yeniden mavi sulara açılacakları anı dört gözle bekliyorlar. Geçen yıl iyi bir avlanma sezonu geçirdiklerini söyleyen balıkçı Şafak Takır, bu sene denizlerin durumunun iyi gözükmediğini, özellikle palamut avından umduklarını bulamayacaklarını söyledi. Olta balıkçıları için de sezonun olumsuz geçtiğini anlatan Takır, "Balıkçılar sezona palamut avı ile başlayıp, çinekop, istavrit ile devam eder ve hamsi ile sezonu tamamlar. Ancak görünen o ki bu sezon palamut avcılığı çok iyi başlamayacak. Bugünlerde amatör balıkçılar sezon öncesi denize açıldığında tezgahları palamut ile doldururlardı. Ancak şu an tezgahlar görüldüğü gibi neredeyse boş. Ayrıca palamudun standart boyları da oldukça düşük. Standart palamut boyu 25 santim olması gerekirken, oltalara takılan palamut boyları 10-13 santim aralığında değişiyor. Balıkçılar için bu sezon oldukça zor geçecektir" dedi. - GİRESUN

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:43 Kaynak: İHA
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