Giresunlu balıkçılar bu sezon balık av sezonundan istediği verimi alamadı - Son Dakika

Giresunlu balıkçılar bu sezon balık av sezonundan istediği verimi alamadı

27.03.2021 11:37
Giresunlu balıkçılar bu sezon balık av sezonundan istediği verimi alamadı, System.String[]

Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala konuşan Giresunlu balıkçılar hem denizlerdeki balık durumu hem de hava şartları nedeniyle bu sezon istedikleri verimi alamadıklarını belirttiler.

Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala konuşan Giresunlu balıkçılar hem denizlerdeki balık durumu hem de hava şartları nedeniyle bu sezon istedikleri verimi alamadıklarını belirttiler.

Denizlerde av yasağı 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlayacak. Karadeniz'de avlanan balık miktarı ve olumsuz hava şartları balıkçıları ve balık fiyatlarını olumsuz etkiledi. Bu sezon avlanan balık miktarı azalırken fiyatlarda yüksek seyretti. Giresun'da büyük balıkçı tekneleri sezonu erken kapatırken, balıkçılar istediklerini bulamadıklarını söylediler.

"SON 2 YIL BALIKÇILAR İÇİN ZOR GEÇİYOR"

Görele Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Soner Aycı, sadece 2020'de değil 2019'dan beri balıkçıların istediklerini av sezonunu yaşayamadığını söyledi. Aycı, "Sadece 2020 değil 2019 yılında başlarsak amatör balıkçılar, orta ve küçük balıkçılar ve büyük balıkçılarda dahil hiçbir balıkçı umduğunu bulamadı. Yeteri kadar hamsi olmadı. İstavrit yok denecek kadar az oldu. Palamut olmadı. 2019 ve 2020'de hiçbir balıkçı istediğini alamadı. Şu anda bir buçuk aydır denizde orta boylu teknelerle 5 kilo balık yakalayan yok. Çünkü balık yok. Bu mevsimde en çok mezgit balığı oluyordu o bile kayboldu. Hiçbir şey olmazsa bile 5-10 kilo mezgit buluyorduk o bile kalmadı. Bu sene en çok büyük balıkçılar için konuşuyorum. İstavrit oldu. Ama o istavritlerde yeteri kadar olmadı. Biraz hamsi oldu. 2-3 gün hamsi çıkardılar. Önceki senelerde burada 10-15 gün sürekli hamsi olurdu. Büyük tekneler bile hamsi sezonunun bitmesine 2 ay kala paydos etti. Sezonu erken kapattı çünkü tayfasını doyuramıyor. Sürekli gezmek lazım buna da mazot dayanmıyor. Bu sene tüm balıkçılar istediği verimi alamadı" dedi.

"HAMSİ YASAĞI DOĞRU AMA ZAMANI YANLIŞTI"

Bu sezon uygulanan hamsi yasağını değerlendiren Aycı, "Hamsi avı yasaklamaları doğruydu ama zamanı yanlıştı. Hamsi yasaklanmadan önce yakalanan hamsi boyu tutmuyordu. Fabrikalara gidiyordu. O hamsi seneye büyüyüp gelebilirdi. Azak Denizi'ne gidip büyüyüp çoğalıp gelecekti. Yasak o hamsi bittikten sonra başladı. Bana göre hiçbir yararı olmadı. Çünkü yasak kararı geç alındı. Zaten havalar sıcak gidince hamsi Gürcistan tarafında gitti. Havanın yeteri kadar soğuk olması lazım. Yoksa hamsi buralardan gidiyor" diye konuştu.

Denizden yakalanan balık miktarının azaldığını belirten Soner Aycı, bunun fiyatlar belirgin şekilde yansıdığını söyledi. Aycı, "Hamsi olmayınca fiyatlar arttı. Geçen yıllarda 3-5 liraya aldığımız hamsi bu sene 15-20 lira civarıydı. Niye çünkü hamsi yok. Palamutta öyle oldu. Geçen yıllarda palamutun tanesini 1 liraya satarken bu sene 5-10 liraya sattık. Barbun 40 lira. Önceden 10-15 liraya satılıyordu. Mezgit şimdi 40 lira çünkü yok" şeklinde konuştu.

"KARADENİZ BİTMİŞ DURUMDA"

47 yıldır balıkçılık yapan Recep Aycı ise "Eski balıkların şimdi olma ihtimali yok. Biz kalkan ağı kurardık. Bir takım ağda 100-200 kilo kalkan yakalardık. Şimdi 10 takım ağda 1 tane ya çıkıyor ya çıkmıyor. Kalkan bitti. Levrek yok. Eskiden 1 takım ağda 30-40 kilo barbun olurdu. Şimdi 10 takım ağ kuruyoruz, 5 kilo barbunu zor alıyoruz. Lüfer ve istavrit zaten yok. Kalan balık sadece mezgit ve barbun. Palamut göç balığı artık o da gelirse. Karadeniz bitmiş durumda şu anda" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Bilge-Rıdvan Öztürk/İHA)

Giresunlu balıkçılar bu sezon balık av sezonundan istediği verimi alamadı
Giresunlu balıkçılar bu sezon balık av sezonundan istediği verimi alamadı

Karadeniz, Av Yasağı, Giresun, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Giresunlu balıkçılar bu sezon balık av sezonundan istediği verimi alamadı - Son Dakika Ekonomi


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