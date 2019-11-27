Son Dakika Haberleri: Giresunlu balıkçılardan "Av yasağı Eylül'de değil Ekim'de kalksın" önerisi
Son Dakika Ekonomi Giresunlu balıkçılardan 'Av yasağı Eylül'de değil Ekim'de kalksın' önerisi - Son Dakika Ekonomi

Giresunlu balıkçılardan "Av yasağı Eylül'de değil Ekim'de kalksın" önerisi

6 saat önce

Doğu Karadenizli balıkçılar av yasağının bitişinin Eylül'den Ekim'e çekilmesini istiyorlar.

Giresunlu balıkçılardan

Doğu Karadenizli balıkçılar av yasağının bitişinin Eylül'den Ekim'e çekilmesini istiyorlar.


Eylül ayından bu yana hamsi avı olduğunu ve fazla avcılık yapıldığını söyleyen Giresunlu balıkçı Mustafa Aydın, denizin kotasının dolmaya başladığını kaydetti.


Yılbaşına gelmeden hamsinin Karadeniz'de biteceğini iddia eden Aydın, günlük 100 ton hamsi avlandığını ve fazla avlanan hamsinin fabrikalara satıldığını belirterek "100 ton hamsi yakalıyorlar, onun yerine 10 ton yakala günlük yakala. Bu şekilde hamsi yılbaşını görmeden kaybolur. 2,5 aydan bu yana hamsi çıkıyor. Önceden Kasın ayının 15'inde çıkardı ama Eylül'ün 15'inden bu yana hamsi avlanıyor. Denizin de bir kotası var. Böylelikle bitecek gibi duruyor" dedi.


Fazla yapılan avcılığın sonucu olarak palamudun bu yıl az çıktığını ifade den Aydın, "Palamut denizlerimizde azda olsa var. Palamudun fiyatları boyutuna göre değişiyor, 15, 20, 25 ve 30 lira arasında. Bu yıl tanesi 30 lira olan palamut geçtiğimiz yıllarda 5 liraydı 1,5 kilogram geliyordu. Bunun da nedeni fazla avlanmaktan dolayı. Devletin uyguladığı bir kota var ama uygulayan yok" diye konuştu.


Av sezonun Eylül'de değil Ekim ayında açılması gerektiğini ifade eden Aydın, "Balıklara büyümeye fırsat olmuyor, Ekim ayında kalksın yasak o zaman kadar balıklar büyür" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Aydın, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
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