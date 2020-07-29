Giresunlu çiftçi mavi yemişle gelirini artırdı

Giresun Espiye ilçesinde çiftçilik yapan Hacıbey Kümbül, 4 yıl önce 3 fidanla başladığı ve bugün 500 fidana ulaştığı mavi yemiş üretimiyle gelirini artırdı.

İlçeye bağlı Soğukpınar beldesinde yaşayan Kümbül, fındık ve arı yetiştiriciliğinin yanı sıra ekonomik olarak yeni ürünlere yönelmeye karar verdi.

Yaklaşık 800 rakımdaki tarlasına 2016'da üç fidan dikerek mavi yemiş deneme üretimine başlayan Kümbül, zamanla alanını genişleterek 1,5 dönüme çıkarttı.

Meyvesinin yanı sıra yetiştirdiği fidanları da satan Kümbül, bu yıl 400-500 kilogram ürün elde etmeyi hedefliyor.

Kümbül, AA muhabirine, 4 yıl önce televizyonda bir çiftçiyle mavi yemiş üretimine yönelik yapılan röportajı izlediğini söyledi.

Bu röportajdan etkilenerek mavi yemiş üretimine yöneldiğini belirten Kümbül, 3 fidan satın alarak deneme çalışmalarına başladığını anlattı.

Kümbül, şu anda 500 fidanı bulunduğunu, 1,5 dönüm alanda mavi yemiş üretimi yaptığını ifade ederek, "Vatandaşlar da hep bana karşıydı. 'Yaban mersini bizim buralarda yok mu? Bu dağlar hep yaban mersini. Sen hep zarar edersin.' gibi söylemlerle karşılaştım. Bize 'Dağda yok mu?' diyen arkadaşlar, herhalde bunda ekmek olduğunu görünce 'Biz de yapalım.' demeye başladı." diye konuştu.

Hasadına başladığı mavi yemişte bu yıl 400-500 kilogram rekolte beklentisi olduğunu kaydeden Kümbül, ürünlerini Espiye'nin yanı sıra İstanbul'a da sattığını, meyvenin yanı sıra fidan pazarlaması da gerçekleştirdiğini aktardı.

"Yöre coğrafyasına son derece uyumlu"

Kümbül, fındık tarımının da iyi gelir getirici bir ürün olduğunu, bu nedenle fındıktan da vazgeçemeyeceğini belirterek, "Mavi yemiş üretim sahasını genişletmek için arayışlarım var. Devletten orman arazisi kiralayarak buraya mavi yemiş fidanları dikmeyi planlıyorum." dedi.

Mavi yemişin yöre coğrafyasına son derece uyumlu olduğuna dikkati çeken Kümbül, "Dünyada piyasası çok aydınlık. Kardan, dondan kesinlikle etkilenmiyor. Ben diğer çiftçilere de tavsiye ediyorum. Verimi yüzde 100. Şu anda siparişlere yetişemiyorum. Köye dönüş projesi olarak uygulanabilir." ifadesini kullandı.

Kümbül, mavi yemişin kilogramını 40 liradan satışa sunduklarını da sözlerine ekledi.