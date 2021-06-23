Giresunlu çiftçi siyez buğdayı ve Çamoluk şeker kuru fasulyesine yoğun ilgi gösteriyor

Giresun'un Çamoluk ilçesinde çiftçiler, üretim ve işleme aşamalarında devlet desteği sağlanan siyez buğdayı ve coğrafi işaret tescilli Çamoluk şeker kuru fasulyesine yoğun ilgi gösteriyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, müdürlükleri tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi"nin 2017'de başlatıldığını belirtti.

Proje kapsamında Çamoluk'ta önceki sezonlarda üreticilere, siyez buğdayı ve coğrafi işaret tescilli Çamoluk şeker kuru fasulyesi tohumlarının dağıtıldığını bildiren Angın, projenin birinci aşamasının üreticiler tarafından ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Angın, ilçede 1000 dekar alanda siyez buğdayı, 400 dekarda Çamoluk şeker kuru fasulyesi tarımı yapıldığını, ekim alanlarının siyez buğdayında 2 bin dekar, fasulyede de 1000 dekara ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Çamoluk'ta üretim yapan çiftçilerden gelen yoğun talep doğrultusunda projenin ikinci aşamasının planlanarak hayata geçirildiğini belirten Angın, şu bilgileri verdi:

"Bu kapsamda 2019'da tam otomatik paketleme tesisi ve siyez buğdayı işleme tesisi için gerekli temel ekipmanların kurulumu yapılarak hizmete açılmıştır. Aynı yıl içinde bölgede organik tarım faaliyetlerine başlanmış, bu kapsamda organik gübre ve damla sulama sistemlerinin dağıtımları gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında organik tarım kontrol ve sertifikasyon hizmet alımı yapılarak bu ürünlerin organik ürün olarak pazarlanmaları hedeflenmiştir."

Angın, çiftçilerin bu üretme heyecanına istinaden ilçeye bu yıl 908 bin 600 lira daha ek yatırım yapıldığını, siyez buğdayının işlenerek un ve bulgur haline getirilmesi için un değirmeni ve bulgur tesisi kurulduğunu bildirdi.

Çamoluk şeker kuru fasulyesinin hasat ve harman işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla da bir toplar-döver hasat makinesi alımı yapıldığını belirten Angın, "Geldiğimiz noktada yörede ürünlerin gelişimlerinin ve rekoltelerinin memnuniyet verici olduğunu, kurulan paketleme ve işleme tesislerinin amacına uygun ve rantabl kullanıldığını görmekteyiz." ifadesini kullandı.