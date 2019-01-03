Giresunlu Çiftçiler Karla Mücadele Ediyor

Giresun'un iç bölgede yer alan Şebinkarahisar ilçesinde çiftçiler kar yağışına rağmen keçilerini otlatmaya devam ediyor.

Giresun'un iç bölgede yer alan Şebinkarahisar ilçesinde çiftçiler kar yağışına rağmen keçilerini otlatmaya devam ediyor.



İlçenin Şaplıca köyünde hayvanlarını otlatan emekli din görevlisi 58 yaşındaki İlhami Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışıyla işlerinin biraz zorlaştığını söyledi.



Ekinci, hayvanlarını otlatmak için dağlara götürdüğünü belirterek, "Keçi otlatırken en büyük tehlikemiz kurt oluyor. Köpeklerle önlem almaya çalışıyoruz. En ufak bir ihmalkarlıkta keçilerimizi kurda kaptırabiliriz." dedi.



Keçinin soğuktan etkilenmediğini anlatan Ekinci, şöyle devam etti:



"O, bir şekilde kar altında yiyeceğini bulur. Kış aylarında özellikle ağaçların dallarında yiyecek bulur. Kışın hava soğuk olduğu için sabah 09.00'da çıkıp akşam 16.00'da dönüyoruz. Yazın ise güneş doğmadan önce hayvanları otlatmaya çıkarıyoruz ve geç saatlerde geliyoruz."



Ekinci, köylerde imamlık yaparken hayvancılığı sürdürdüğünü ifade ederek, 3 yıl önce emekli olup hayvancılığı meslek edindiğini aktardı.



Din görevlisi iken çalıştığı köylerde hayvancılık da yaptığını belirten Ekinci, "Şu anda 170 keçim var. 45 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum, ömrümün sonuna kadar gücümün yettiği kadar hayvancılık yapacağım." diye konuştu.

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